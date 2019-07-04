В Индонезии вводят налог на пластиковые пакеты

Власти Индонезии вводят налог на пластиковые пакеты, чтобы более эффективно бороться с загрязнением окружающей среды.

Как передает Report со ссылкой на РИА ТАСС, об этом заявил начальник главного таможенного и акцизного управления Министерства финансов этой страны Эру Памбуди.

"Правительство при определении налога принимало во внимание различные факторы, в том числе интересы производителей, покупательную способность населения, проблемы защиты окружающей среды", - сказал чиновник.

По его словам, правительством было принято решение, что в среднем один пакет будет стоить около 14 американских центов, а налоговая ставка будет колебаться в зависимости от качества пакетов - перерабатываемые обойдутся дешевле.

По оценкам экспертов, данное решение приведет к повышению цен в стране в среднем на 0,04%.

Власти ряда административных районов Индонезии тем временем самостоятельно принимают меры по борьбе с пластиком.