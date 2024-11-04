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В Индонезии временно закрыли четыре аэропорта из-за извержения вулкана Левотоби

В Индонезии временно закрыли четыре аэропорта из-за извержения вулкана Левотоби В Индонезии временно закрыты четыре аэропорта из-за извержения вулкана Левотоби.
Другие страны
4 ноября 2024 г. 18:55
В Индонезии временно закрыли четыре аэропорта из-за извержения вулкана Левотоби

В Индонезии временно закрыты четыре аэропорта из-за извержения вулкана Левотоби.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом заявил представитель Национального агентства по противодействию чрезвычайным ситуациям Абдул Мухари.

"Аэропорт Фрэнсиса Ксавьера Седа в регентстве Сикка провинции Восточная Нуса-Тенгара временно закрыт. Работа трех других аэропортов в провинции также приостановлена. В результате распространения вулканического пепла отменены 14 рейсов из международного аэропорта Комодо, расположенного рядом с городом Лабуан Баджо", - сказал он.

Отметим, что извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки началось в ночь на понедельник и сопровождалось выбросом пепла на высоту 2 тыс. метров. Национальное агентство по противодействию чрезвычайным ситуациям уточняет, что извержение привело к пожарам в близлежащих поселениях.

Власти эвакуировали более 10,2 тыс. человек из 14 деревень, пострадавших от извержения.

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Версия на азербайджанском языке İndoneziyada vulkan püskürməsinə görə dörd hava limanı müvəqqəti bağlanıb

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