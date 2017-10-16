В Индонезии во время футбольного матча умер вратарь

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Голкипер индонезийского футбольного клуба "Персела Ламонган" Хойрол Худа скончался после столкновения с двумя игроками в матче против "Семен Паданг".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в воскресенье "Персела Ламонган" в матче чемпионата Индонезии принимал на своем поле "Семен Паданг" (2:0). В конце первого тайма в штрафной площади хозяев произошло столкновение между Худой, его одноклубником Рамоном Родригесом и нападающим команды соперника Марселем Сакраменто. Голкипер после инцидента потерял сознание.

Медицинский персонал, работавший на матче, оказал первую помощь футболисту и унес его на носилках с поля. По дороге в больницу Худа скончался. Причиной смерти 38-летнего футболиста стало повреждение шеи и головы.

Худа считается легендой среди болельщиков клуба "Персела Ламонган", за который он играет всю карьеру с 1999 года.