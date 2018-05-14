В Индонезии в жилом доме произошел взрыв, три человека погибли

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Взрыв самодельного устройства произошел в жилом доме индонезийской провинции Восточная Ява, погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник новостной портал Detik.

По поступающей информации, инцидент произошел на пятом этаже одного из жилых комплексов города Сидоарджо в воскресенье вечером. В квартире также находились двое маленьких детей, которые не пострадали и были эвакуированы. Представители полиции считают, что погибшие пытались сделать самодельную бомбу, однако случился неконтролируемый подрыв.

В воскресенье в административном центре этой же провинции городе Сурабая произошла серия терактов около трех церквей. Исполнителями стала семья из шести человек, в том числе трое несовершеннолетних. В результате устроенных ими взрывов погибли 11 человек, более 40 получили ранения.