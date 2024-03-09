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В Индонезии в результате наводнения погибли 19 человек

В Индонезии в результате наводнения погибли 19 человек В результате наводнения в индонезийской провинции Западная Суматра погибли 19 человек.
Другие страны
9 марта 2024 г. 20:24
В Индонезии в результате наводнения погибли 19 человек

В результате наводнения в индонезийской провинции Западная Суматра погибли 19 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на представителя агентства по управлению стихийными бедствиями и смягчению их последствий Мухарриндо Идвана.

"Большая часть погибших была найдена в округе Песисир-Селатан. Всего там было обнаружено 16 тел, а еще 7 человек остаются ненайденными. Остальные погибшие были найдены в округе Париаман", - сказал он.

По его словам, сильные течения обрушили и затопили 16 мостов, перекрыли дороги и снесли дома, что затруднило раздачу помощи пострадавшим. Идван подчеркнул, что провинция страдает от наводнения с четверга, когда реки вышли из берегов из-за сильных ливней.

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