В Индонезии в результате оползней погибли не меньше восьми человек

https://report.az/storage/news/7b6eb4495b0a74353d6bac3a03d6c16d/fb9636c5-98ec-413f-88ae-877d24af19bd_292.jpg
Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек погибли в результате схода оползней на западе Индонезии.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местной полиции Агуса Прийо.
Оползни сошли в индонезийской провинции Западная Ява в понедельник. Под завалами оказались 34 дома, по меньшей мере восемь человек погибли.
Отмечается, что оценка числа жертв была приостановлена с наступлением ночи.
News DepartmentАвтор новости