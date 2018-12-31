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    В Индонезии в результате оползней погибли не меньше восьми человек

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек погибли в результате схода оползней на западе Индонезии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местной полиции Агуса Прийо.

    Оползни сошли в индонезийской провинции Западная Ява в понедельник. Под завалами оказались 34 дома, по меньшей мере восемь человек погибли.

    Отмечается, что оценка числа жертв была приостановлена с наступлением ночи.

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