В Индонезии в результате оползней погибли не меньше восьми человек

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек погибли в результате схода оползней на западе Индонезии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местной полиции Агуса Прийо.

Оползни сошли в индонезийской провинции Западная Ява в понедельник. Под завалами оказались 34 дома, по меньшей мере восемь человек погибли.

Отмечается, что оценка числа жертв была приостановлена с наступлением ночи.