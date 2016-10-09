В Индонезии в результате крушения лодки погибли семь школьников

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Полиция Индонезии обнаружила тела семь учащихся одной из местных школ, которые пропали без вести несколько дней назад в результате крушения лодки на реке Соло (крупнейшая на острове Ява).

Как передает Report, об этом сообщает издание Detik со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

"Полиции, спасателям и местным жителям понадобилось почти двое суток, чтобы найти учеников местной исламской школы для мальчиков", - рассказал сотрудник правоохранительных органов Дудунг. Как отмечается, в момент крушения на борту небольшой лодки находились не менее 25 человек, большинство из которых сумели самостоятельно выбраться на берег.

По предварительной информации следствия, причиной инцидента стала превышение максимального числа пассажиров на борту судна.