О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Индонезии у дома местного политика обнаружен предмет, похожий на бомбу

В Индонезии у дома местного политика обнаружен предмет, похожий на бомбу Полиция Джакарты эвакуировала предмет, похожий на взрывное устройство, обнаруженный в пятницу утром около дома председателя политической партии "Комитет по спасению Индонезии" Ахмада Яни.
Другие страны
26 марта 2021 г. 11:15
В Индонезии у дома местного политика обнаружен предмет, похожий на бомбу

Полиция Джакарты эвакуировала предмет, похожий на взрывное устройство, обнаруженный в пятницу утром около дома председателя политической партии "Комитет по спасению Индонезии" Ахмада Яни.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал Detik.

Сотрудники спецподразделения правоохранительных органов забрали предмет и увезли в неизвестном направлении. Политик рассказал, что рано утром его прислуга увидела во дворе дома большой черный мешок с закрепленными на нем проводами и часами.

Представитель полиции Джакарты Индра Тариган сообщил, что правоохранительные органы "проводят проверку инцидента".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Скончался сын певицы Назпери Досталиевой
Скончался сын певицы Назпери Досталиевой
22 марта 2021 г. 17:19
Пострадавшим от армянского террора в Гяндже выдали новые квартиры
Пострадавшим от армянского террора в Гяндже выдали новые квартиры
22 марта 2021 г. 13:08
Израильский политолог: Дискриминация со стороны COVAX - омерзительный поступок
Израильский политолог: Дискриминация со стороны COVAX - омерзительный поступок
25 марта 2021 г. 16:05
Коротченко: Необходимо усилить политическое давление на Ереван
Коротченко: Необходимо усилить политическое давление на Ереван
19 марта 2021 г. 15:00
Названо число случаев коронавируса в Азербайджане за сегодня
Названо число случаев коронавируса в Азербайджане за сегодня
23 марта 2021 г. 19:19
Адилия Алиева: Талантам надо помогать
Адилия Алиева: Талантам надо помогать
22 марта 2021 г. 11:08
Около 3000 граждан Азербайджана подорвались на мине, 525 человек погибли
Около 3000 граждан Азербайджана подорвались на мине, 525 человек погибли
25 марта 2021 г. 13:19
Срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен
Срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен
19 марта 2021 г. 16:04
В Азербайджане 670 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались 
В Азербайджане 670 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались 
22 марта 2021 г. 17:09
В Баку отец убил дочь при помощи ядовитой инъекции
В Баку отец убил дочь при помощи ядовитой инъекции
23 марта 2021 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi