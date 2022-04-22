В Индонезии сообщили, что на саммит G20 приглашены лидеры всех стран-членов

Лидеры всех стран Группы двадцати (G20) приглашены на саммит объединения, в том числе президент РФ Владимир Путин.

Лидеры всех стран Группы двадцати (G20) приглашены на саммит объединения, в том числе президент РФ Владимир Путин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг министр финансов председательствующей в текущем году в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати.

Она выступала в рамках весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка на семинаре, на котором обсуждались перспективы дальнейшего развития мировой экономики. Ведущая мероприятия спросила, будет ли Путин присутствовать на встрече лидеров G20, которая пройдет осенью на острове Бали. "Мы пригласили", - сказала в ответ министр, подчеркнув, что приглашения направляются заранее. "Уже все страны в G20 получили свои приглашения", - сказала она.

"Что касается организации самой встречи, то это похоже на то, что мы видели вчера: это было нелегко, но в итоге все были в одной комнате, но, если вы не согласны (с чьей-то позицией) и хотите это показать..., вы уходите. Это один из вариантов выражения политики, но это не мешает говорить нам о сути, которая важна... Так что это должно быть выполнимо", - добавила министр.