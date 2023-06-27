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В Индонезии сократили вырубку лесов

В Индонезии сократили вырубку лесов Министерство окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии заявило, что в стране сократилась вырубка лесов.
Другие страны
27 июня 2023 г. 10:01
В Индонезии сократили вырубку лесов

Министерство окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии заявило, что в стране сократилась вырубка лесов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила газета The Straits Times.

Согласно последним данным, ежегодная вырубка лесов в Индонезии уменьшилась на 8,4%, что объясняется борьбой с пожарами и более строгой выдачей разрешений на вырубку деревьев.

"Одной из наиболее важных мер является ограничение выдачи новых разрешений на вырубку девственных лесов и торфяников", - приводит The Straits Times слова официального представителя министерства окружающей среды и лесного хозяйства Белинды Маргоно.

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