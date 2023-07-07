В Индонезии сибирскую язву подтвердили у 87 человек, трое погибли

Число погибших от вспышки сибирской язвы в Индонезии возросло до трех.

Число погибших от вспышки сибирской язвы в Индонезии возросло до трех.

Как передает Report, об этом сообщил индонезийские СМИ со слов директора по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Имрана Памбуди.

"Три человека погибли от сибирской язвы, в то время как у 87 других был подтвержден положительный тест на заражение сибирской язвой", - сказал он.

По предварительной информации, причиной вспышки опасного заболевания стало то, что первый погибший от вируса человек употребил в пищу мясо собственной коровы, которая умерла от болезни. Кроме того, мужчина раздал зараженное мясо другим жителям своего района. Региональные власти объявили этот район "красной" зоной повышенной опасности на 120 дней с момента обнаружения вируса.