О нас

В Индонезии сибирскую язву подтвердили у 87 человек, трое погибли

В Индонезии сибирскую язву подтвердили у 87 человек, трое погибли Число погибших от вспышки сибирской язвы в Индонезии возросло до трех.
Другие страны
7 июля 2023 г. 13:07
В Индонезии сибирскую язву подтвердили у 87 человек, трое погибли

Число погибших от вспышки сибирской язвы в Индонезии возросло до трех.

Как передает Report, об этом сообщил индонезийские СМИ со слов директора по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Имрана Памбуди.

"Три человека погибли от сибирской язвы, в то время как у 87 других был подтвержден положительный тест на заражение сибирской язвой", - сказал он.

По предварительной информации, причиной вспышки опасного заболевания стало то, что первый погибший от вируса человек употребил в пищу мясо собственной коровы, которая умерла от болезни. Кроме того, мужчина раздал зараженное мясо другим жителям своего района. Региональные власти объявили этот район "красной" зоной повышенной опасности на 120 дней с момента обнаружения вируса.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
6 июля 2023 г. 16:34
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
6 июля 2023 г. 12:12
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
5 июля 2023 г. 20:29
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
5 июля 2023 г. 18:03
Посол Пакистана: Процесс ДН обрел новую жизнь под председательством Азербайджана
Посол Пакистана: Процесс ДН обрел новую жизнь под председательством Азербайджана
5 июля 2023 г. 17:54
Глава МИД Малайзии: Связи между странами-членами ДН должны укрепляться
Глава МИД Малайзии: Связи между странами-членами ДН должны укрепляться
5 июля 2023 г. 16:27
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
1 июля 2023 г. 17:43
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
30 июня 2023 г. 14:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi