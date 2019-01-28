В Индонезии с начала года погибли более 100 человек от лихорадки денге

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Более 100 человек умерли в Индонезии с начала этого года из-за вспышки лихорадки денге, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Наибольшее число случаев было зафиксировано в одной из самых густонаселенных провинций Восточная Ява.

По данным министерства здравоохранения, в январе было отмечено свыше 9,6 тысяч случаев заболеваний. В отдельных провинциях рост числа заболевших по сравнению с прошлым годом составляет около 40%.

Местные СМИ указывают, что из-за сильных осадков увеличивается популяция комаров - основных переносчиков лихорадки денге. Согласно прогнозам, неблагоприятная эпидемиологическая ситуация сохранится еще около двух месяцев.