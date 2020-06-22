В Индонезии расследуют атаку хакеров на базу с данными тестов на COVID-19

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Правительство Индонезии проводит расследование предполагаемой хакерской атаки на правительственную базу данных с тестами на COVID 230 тысяч человек. Об этом как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Straits Times.

Ранее в СМИ появилась информация, что неизвестный хакер взломал правительственную базу, содержащую данные 230 тысяч человек, прошедших тест на COVID-19. Хакер, называющий себя Database Shopping, выставил на продажу базу данных на платформе Raid Forums. При этом он предлагал продать всю информацию задолларов США.Власти Индонезии опровергли информацию, что данные жителей страны утекли в сеть. Как заявил глава министерства связи и информации страны, его ведомство совместно с национальным агентством, занимающимся вопросами кибербезопасности, следят за информацией по поводу утечки."База данных по COVID-19 и результаты анализов находятся в безопасности в центре обработки и хранения данных министерства", - заявил Плейт. Он добавил, что также проверки пройдут в отношении центров обработки данных в других министерствах и госучреждениях, чтобы убедиться, что они не были взломаны.