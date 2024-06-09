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В Индонезии пятиметровый питон проглотил женщину

В Индонезии пятиметровый питон проглотил женщину Крупный сетчатый питон проглотил целиком женщину в индонезийской деревне в провинции Южный Сулавеси.
Другие страны
9 июня 2024 г. 08:32
В Индонезии пятиметровый питон проглотил женщину

Крупный сетчатый питон проглотил целиком женщину в индонезийской деревне в провинции Южный Сулавеси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Detik.

Отмечается, что 45-летняя женщина по имени Фарида пропала 6 июня. На следующий день после проведения поисков жители деревни обнаружили недалеко от места пропажи питона длиной пять метров с большим брюхом.

Змею поймали и разрезали. В ее желудке была обнаружена пропавшая женщина.

Это не первый случай, когда питон проглатывает человека в Индонезии. В 2022 году также сообщалось о подобном инциденте. Тогда жертвой змеи стала 54-летняя женщина, работавшая на плантации.

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