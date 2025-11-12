В Индонезии проводят проверку на наличие радиоактивных изотопов в партии обуви

В Индонезии проводятся проверки обувных изделий, возвращенных из США, после сообщений о возможном заражении раиодактивным Цезием-137.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила правительственная рабочая группа, ответственная за расследование.

"Мы получили информацию, что в обувной продукции, экспортированной в США, были обнаружены радиоактивные элементы", - заявил представитель рабочей группы Бара Хасибуан.

Он отметил, что обувь производилась недалеко от индустриального парка в районе Чикандэ, который считается эпицентром радиоактивного загрязнения. Хасибуан также отметил, что заражение вероятнее всего произошло по воздуху и произошло от одного из предприятий по переработке металлолома, расположенного в индустриальном парке.

"Сейчас специалисты проводят анализ самих обувных изделий внутри контейнера", - отметил представитель группы.

Случай радиоактивного загрязнения впервые был зафиксирован в августе, когда в партии креветок, отправленных из Индонезии в США, были обнаружены следы Цезия-137. После этого США ввели новые требования к сертификации индонезийского импорта креветок и специй.

Reuters отмечает, что Цезий-137 может попадать в окружающую среду в результате ядерных испытаний или аварий, аналогичных произошедшим в Чернобыле или Фукусиме. Однако этот изотоп также применяется в некоторых промышленных целях - например, при геофизических исследованиях нефтяных скважин. Агентство также подчеркивает, что в Индонезии нет ядерного оружия или атомных электростанций.