 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на индонезийском острове Ломбок.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 18 км к северо-востоку от города Матарам с населением в 319 тыс. жителей. Очаг залегал на глубине 12 км.

    Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

    Напомним, что ранее на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,6, в результате которого более 380 человек погибли и свыше тысячи получили ранения. Около 270 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi