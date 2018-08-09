В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на индонезийском острове Ломбок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 18 км к северо-востоку от города Матарам с населением в 319 тыс. жителей. Очаг залегал на глубине 12 км.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Напомним, что ранее на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,6, в результате которого более 380 человек погибли и свыше тысячи получили ранения. Около 270 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.