 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на территории Индонезии.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщает во вторник Геологическая служба США (USGS).

    Подземные толчки зафиксированы в 23.49 понедельника по времени UTC. Эпицентр располагался в 141 километре к юго-западу от населенного пункта Абепура (Abepura). Очаг землетрясения залегал на глубине 36,5 километров.

    Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi