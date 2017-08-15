В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на территории Индонезии.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщает во вторник Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 23.49 понедельника по времени UTC. Эпицентр располагался в 141 километре к юго-западу от населенного пункта Абепура (Abepura). Очаг землетрясения залегал на глубине 36,5 километров.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.