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    В Индонезии произошло новое землетрясение магнитудой 5,1

    Эпицентр подземных толчков находился в 101 км к северо-западу от города Палу с населением около 282 тысяч человек

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,1 произошло сегодня в Индонезии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

    По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 101 км к северо-западу от города Палу с населением около 282 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

    Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

    Напомним, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. По последним данным, в результате стихии погибли более 1,2 тысяч человек, сотни получили тяжелые ранения. 

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