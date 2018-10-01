В Индонезии произошло новое землетрясение магнитудой 5,1

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,1 произошло сегодня в Индонезии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 101 км к северо-западу от города Палу с населением около 282 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. По последним данным, в результате стихии погибли более 1,2 тысяч человек, сотни получили тяжелые ранения.