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    В Индонезии произошло новое извержение вулкана Анак-Кракатау

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Зафиксировано новое извержение вулкана Анак-Кракатау, расположенного в разделяющем индонезийские острова Суматра и Ява Зондском проливе.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостной портал Detik со ссылкой на полученные с наблюдательного пункта данные.

    По предварительным оценкам, выброс пепла достигал высоты 2 км. Власти рекомендовали местным жителям и туристам не приближаться на расстояние ближе 5 км.

    Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,3, которое вызвало цунами, обрушившееся на побережья островов Суматра и Ява. По последним данным, число погибших превысило 430 человек, более 7 тысяч получили ранения. Свои дома вынуждены были покинуть около 40 тыс. местных жителей.

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