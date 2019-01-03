В Индонезии произошло новое извержение вулкана Анак-Кракатау

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Зафиксировано новое извержение вулкана Анак-Кракатау, расположенного в разделяющем индонезийские острова Суматра и Ява Зондском проливе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостной портал Detik со ссылкой на полученные с наблюдательного пункта данные.

По предварительным оценкам, выброс пепла достигал высоты 2 км. Власти рекомендовали местным жителям и туристам не приближаться на расстояние ближе 5 км.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,3, которое вызвало цунами, обрушившееся на побережья островов Суматра и Ява. По последним данным, число погибших превысило 430 человек, более 7 тысяч получили ранения. Свои дома вынуждены были покинуть около 40 тыс. местных жителей.