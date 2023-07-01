В Индонезии произошло сильное землетрясение: погиб человек, еще 10 ранены

Землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале рихтера произошло у индонезийского острова Ява вечером, 30 июня. В результате катастрофы по меньшей мере 10 человек получили ранения, а один человек погиб.

Землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале рихтера произошло у индонезийского острова Ява. В результате катастрофы по меньшей мере 10 человек получили ранения, а один человек погиб.

Как передает Report со ссылкой на Национальный совет по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии, подземные толчки нанесли незначительные повреждения сотням домов, офисам, медицинским и образовательным учреждениям в районе Джокьякарты и провинции Центральная Ява. У одного человека во время землетрясения произошел сердечный приступ, в результате чего он погиб.

По данным геофизического агентства Индонезии, землетрясение произошло на глубине 25 км и ощущалось в нескольких городах в регионе Джокьякарта, а также в восточной и центральной Яве, наиболее густонаселенном острове Индонезии. Цунами подземные толчки не вызывали.