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В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру Извержение вулкана Семеру произошло в индонезийской провинции Восточная Ява (остров Ява).
Другие страны
4 декабря 2022 г. 09:32
В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

Извержение вулкана Семеру произошло в индонезийской провинции Восточная Ява (остров Ява).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий.

Отмечается, что вулкан выбросил столб пепла и дыма на высоту 1,5 тыс. м. К вулкану запрещено приближаться ближе, чем на 5 км. Информации о каких-либо последствиях извержения не приводится.

Между тем национальное метеорологическое управление Японии выпустило предупреждение, что в настоящее время оно изучает полученные данные в связи с возможным риском образования цунами. Отмечается, что в случае, если это произойдет, волны могут достигнуть отдаленных островов в южной префектуре Окинава.

Вулкан Семеру извергался ровно год назад 4 декабря. Тогда из-за этого погибли более 50 человек. Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява. На территории Индонезии находится почти 130 активных вулканов.

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Версия на азербайджанском языке İndoneziyada Semeru vulkanı püskürüb

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