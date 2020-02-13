В Индонезии произошло извержение самого активного в стране вулкана - ВИДЕО

Извержение вулкана Мерапи зафиксировано на острове Ява в центральной части Индонезии, передает Report со ссылкой на "Синьхуа".

Вулкан выпустил столп дыма и пепла из кратера на высоту 2 километров. Индонезийские власти запретили гражданам приближаться к его кратеру ближе, чем на 3 километра. Местные службы спасения приведены в состояние повышенной готовности.

Мерапи, название которого переводится как "гора огня", считается самым активным в стране. Во время извержения вулкана в 2016 году по меньшей мере 340 человек погибли, более 60 тысяч вынуждены были покинуть свои дома.