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В Индонезии произошли два новых извержения вулкана Семеру

В Индонезии произошли два новых извержения вулкана Семеру Два новых извержения вулкана Семеру зафиксированы на территории провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии.
Другие страны
4 августа 2025 г. 12:04
В Индонезии произошли два новых извержения вулкана Семеру

Два новых извержения вулкана Семеру зафиксированы на территории провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Antara.

По его информации, пепел достиг высоты 800 м над кратером, или 4 476 м над уровнем моря. Как отмечается, пепел с большой интенсивностью распространяется в юго-западном направлении. Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии рекомендовал жителям региона соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру в радиусе 3 км из-за опасности выбрасывания вулканом раскаленных камней.

Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих около 130.

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