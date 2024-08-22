В Индонезии проходят массовые протесты

В Индонезии проходят массовые протесты после правок, которые внес парламент страны в закон о региональных выборах.

В Индонезии проходят массовые протесты после правок, которые внес парламент страны в закон о региональных выборах.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

По информации, демонстранты по всей стране выходят на улицы, призывая к пересмотру решения, в Джакарте было сломано ограждение к зданию парламента.

"Это происходит по всей Индонезии, не только в Джакарте. В Макасаре, Семаранге, Сураябе студенты колледжей штурмовали региональные здания парламента. Люди в ярости. Если это продолжится, я думаю, президент может уйти в отставку в течение этого месяца", - сообщил источник в правительстве Индонезии, пожелавший сохранить анонимность.

Накануне парламент страны принял два важных решения относительно процесса выдвижения кандидатов на региональные выборы. Во-первых, избирательный порог был снижен до 6,5–10% действительных голосов в парламенте, что позволит отдельным партиям выдвигать кандидатов без создания коалиции.

Кроме того, парламент проигнорировал постановление конституционного суда о минимальном возрасте для кандидатов на региональных выборах, и установил минимальный возраст в 30 лет на момент инаугурации. Эта корректировка может позволить председателю Индонезийской партии солидарности (PSI) Кэсангу Пангарепу, сыну президента Джоко Видодо, участвовать в региональных выборах 2024 года, несмотря на ранее существовавшие сомнения относительно его права на участие из-за возраста.