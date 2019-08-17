В Индонезии при пожаре на судне погибли семь человек

Семь человек погибли, четверо пропали без вести после пожара на судне в водах Индонезии, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Представитель национального центра по поисково-спасательным операциям Юсуф Латиф сообщил, что среди погибших двое детей. Инцидент произошел накануне в водах провинции Юго-Восточный Сулавеси, когда судно направлялось в порт района Моровали.

“Инцидент начался с появлением огня в машинном отделении. Экипаж корабля пытался потушить его, но не сумел. Пожар все усиливался. Вследствие этого пассажиры спрыгнули в воду”, - заявил Ю.Латиф.

По словам чиновника, причина пожара пока что неясна, будет проводиться расследование.

Отмечается, что огонь потушил другой корабль. В общей сложности 61 человек выжил в этом инциденте, их спасли местные моряки.