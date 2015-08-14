​В Индонезии предотвращен теракт, запланированный боевиками ИГ

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В Индонезии задержаны трое боевиков, подозреваемых в подготовке теракта во время празднования Дня независимости республики, который будет отмечаться на будущей неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, представители правоохранительных органов заявили, что террористы связаны с группировкой "Исламское государство".

Во время задержания, сообщил глава полиции города Соло Нур Али, были также обнаружены химические вещества, используемые в создании взрывчатки, детонаторы, а также экстремистская атрибутика ИГ. По оперативным данным, теракт планировался в родном городе президента страны Джоко Видодо - Соло на острове Ява. В частности, среди основных объектов, на которые террористы планировали совершить нападения, церкви и полицейский участок.

По оценкам спецслужб, на стороне боевиков в Ираке и Сирии воюют около 800 выходцев из Индонезии, которые вместе с малайзийцами были объединены в сводный отряд.