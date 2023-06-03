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В Индонезии предложили ввести в Украину миротворческие войска ООН

В Индонезии предложили ввести в Украину миротворческие войска ООН Министр обороны Индонезии Прабово Субианто в ходе конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре предложил организовать демилитаризованную зону в районе конфликта в Украине и ввести туда миротворческие войска ООН.
Другие страны
3 июня 2023 г. 08:54
В Индонезии предложили ввести в Украину миротворческие войска ООН

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто в ходе конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог" в Сингапуре предложил организовать демилитаризованную зону в районе конфликта в Украине и ввести туда миротворческие войска ООН.

Как передает Report, в первую очередь Субианто предложил прекратить огонь с обеих сторон.

"Второе - каждая сторона отходит на 15 км от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны", - добавил глава индонезийского Минобороны.

По словам Субианто, в этой зоне необходимо разместить международные миротворческие силы. Кроме того, он добавил, что ООН должна провести референдум на спорных территориях, чтобы объективно выяснить волю большинства жителей.

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Версия на азербайджанском языке İndoneziyanın müdafiə naziri Ukrayna ilə bağlı sülh planını açıqlayıb

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