В Индонезии предложили ввести в Украину миротворческие войска ООН

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто в ходе конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре предложил организовать демилитаризованную зону в районе конфликта в Украине и ввести туда миротворческие войска ООН.

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто в ходе конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог" в Сингапуре предложил организовать демилитаризованную зону в районе конфликта в Украине и ввести туда миротворческие войска ООН.

Как передает Report, в первую очередь Субианто предложил прекратить огонь с обеих сторон.

"Второе - каждая сторона отходит на 15 км от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны", - добавил глава индонезийского Минобороны.

По словам Субианто, в этой зоне необходимо разместить международные миротворческие силы. Кроме того, он добавил, что ООН должна провести референдум на спорных территориях, чтобы объективно выяснить волю большинства жителей.