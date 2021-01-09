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Пассажирский самолет упал в воду в Индонезии

Пассажирский самолет упал в воду в Индонезии Наземные службы потеряли связь с пассажирским самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавшим из Джакарты в город Пантианак
Другие страны
9 января 2021 г. 15:45
Пассажирский самолет упал в воду в Индонезии

Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в воду близ Джакарты.

Как передает Report, об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местное ТВ.

15:27

Наземные службы потеряли связь с пассажирским самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавшим из Джакарты в город Пантианак (административный цент индонезийской провинции Западный Калимантан).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостной портал Detik.

Лайнер Boeing - 737-524 последний раз был замечен над акваторий Яванского моря в районе северной части острова Ява, отмечает портал.

О других подробностях на данный момент не сообщается.

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