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    В Индонезии после оползня пропали более 20 человек

    В результате пострадали 30 домов, другие здания и транспортные средств© Courtesy İmage

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В Индонезии в результате произошедшего сегодня оползня  пропали без вести более двадцати человек, сообщает Report со ссылкой на Associated Press. 

    Оползень обрушился на деревню Баранар в провинции Восточная Ява.

    В результате пострадали 30 домов, другие здания и транспортные средства. 

    По данным начальника местной армии, которые основываются на показаниях местных жителей, число пропавших без вести составляет 38 человек. Пропавших ищут спасатели, солдаты и добровольцы.

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