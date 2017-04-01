В Индонезии после оползня пропали более 20 человек

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Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В Индонезии в результате произошедшего сегодня оползня пропали без вести более двадцати человек, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Оползень обрушился на деревню Баранар в провинции Восточная Ява.

В результате пострадали 30 домов, другие здания и транспортные средства.

По данным начальника местной армии, которые основываются на показаниях местных жителей, число пропавших без вести составляет 38 человек. Пропавших ищут спасатели, солдаты и добровольцы.