В Индонезии после извержения вулкана пропали без вести 13 туристов

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 13 туристов, в том числе иностранные граждане, пропали без вести после извержения вулкана Баруджари в Индонезии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

«Многие туристы были эвакуированы. 13 человек все еще не вернулись», — сообщил глава спасательной службы Агунг Прамуджа.

Извержение вулкана Баруджари на индонезийском острове Ломбок началось во вторник вечером. В результате была проведена эвакуация более 1,1 тысячи человек.

Выброс пепла высотой в два километра угрожал отменой авиарейсов в этом районе.