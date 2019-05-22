В Индонезии полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Полиция применила слезоточивый газ для разгона нескольких сотен протестующих перед зданием агентства по наблюдению за выборами (Bawaslu) в центральном районе Джакарты рано утром в среду по местному времени.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает местное издание Jakarta Globe.

Центральная избирательная комиссия Индонезии в понедельник вечером завершила подсчет голосов после выборов. Действующий президент Джоко Видодо одержал победу, набрав 55,5% голосов избирателей. Его оппонента Прабово Субианто поддержали 44,5% избирателей.

Уточняется, что полицейские три раза призывали протестующих разойтись, однако те не повиновались. Правоохранители применили слезоточивый газ, демонстранты в ответ начали забрасывать их камнями, стеклянными бутылками и петардами.

Протестующие являются сторонниками Субианто и кандидата в вице-президенты Сандиага Уно, которые отказались признать результаты выборов.