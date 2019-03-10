В Индонезии поезд сошёл с рельсов, пострадали не менее 17 человек - ФОТО

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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Индонезии в муниципалитете Богор сошёл с рельсов пассажирский поезд, в результате чего пострадали не менее 17 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет China Daily в своём Twitter.

Согласно информации, десятки рейсов поездов в Богоре были отменены.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, что ранее в Индонезии на незаконном золотодобывающем руднике произошёл сход оползня, в результате которого 60 человек оказались под завалами, один человек погиб.