В Индонезии поезд сошёл с рельсов, пострадали не менее 17 человек - ФОТО

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Индонезии в муниципалитете Богор сошёл с рельсов пассажирский поезд, в результате чего пострадали не менее 17 человек.
Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет China Daily в своём Twitter.
Согласно информации, десятки рейсов поездов в Богоре были отменены.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Напомним, что ранее в Индонезии на незаконном золотодобывающем руднике произошёл сход оползня, в результате которого 60 человек оказались под завалами, один человек погиб.
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