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В Индонезии подтвердили два случая заражения коронавирусом

В Индонезии подтвердили два случая заражения коронавирусом

Президент Индонезии Джоко Видодо  сегодня подтвердил два первых случая заражения коронавирусом нового типа на территории страны, сообщает Report со ссылкой на  Reuters.

По словам президента Инддонезии, пациенты госпитализированы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1 160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7 169.

По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 79 968 человек, скончались 2 873. Общее число заразившихся коронавирусом по всему миру составляет 87 137 человек.

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