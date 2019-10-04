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В Индонезии по время волнений задержали около 1500 человек

В Индонезии по время волнений задержали около 1500 человек
​Власти Индонезии задержали 1489 человек во время массовых волнений, которые прошли в Джакарте в конце сентября
© Reuters

Власти Индонезии задержали 1 489 человек во время массовых волнений, которые прошли в Джакарте в конце сентября, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным местной полиции, против 380 из них выдвинут ряд обвинений, в том числе в распространении ложной информации, повреждении полицейских участков и хранении "коктейлей Молотова". Отмечается, что 179 задержанных все еще остаются под стражей.

Столкновения студентов с полицией начались 24 сентября в Джакарте, после чего распространились на другие регионы Индонезии. Поводом для массовых выступлений стали поправки в уголовный кодекс, которые, по мнению правозащитных организаций, близки к кодексу шариата. В ходе беспорядков погибли два студента, пострадали 210 человек.

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