​В Индонезии перевернулась лодка с 15 пассажирами на борту

Лодка с 15 людьми на борту перевернулась в провинции Западное Папуа в Индонезии, спасатели извлекли тела двух погибших и ведут поиски 11 человек.

Как передаёт Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя спасательной операции.

Лодка покинула портовый город Соронг в пятницу с 15 людьми на борту. "Лодка перевернулась после того, как на неё обрушились волны", - сообщил представитель национального центра по поисково-спасательным операциям Юсуф Латиф.

Он добавил, что двух пассажиров удалось спасти.