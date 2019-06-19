В Индонезии перенос столицы начнется в 2021 году

Власти Индонезии начнут перенос столицы страны из Джакарты в 2021 году, передает Report со ссылкой на агентство Синьхуа.

Индонезийский министр планирования развития Бамбанг Броджонегоро сообщил, что строительство начнется в 2021 году.

"Мы надеемся, что процесс переноса столицы пройдет постепенно, и новая столица начнет функционировать с 2024 года", - заявил глава ведомства.

По его словам, новая столица будет расположена на острове Калимантан. Средства на реализацию проекта будут заложены в бюджет 2020 года, строительство может обойтись властям Индонезии в более чем 32,5 миллиарда долларов.