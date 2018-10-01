В Индонезии около 1,2 тысяч заключенных сбежали из тюрем после землетрясения - ВИДЕО

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Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 1,2 тысячи заключенных сбежали из трех тюрем, расположенных в провинции Центральный Сулавеси, после произошедшего там землетрясения, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам официального представителя министерства юстиции страны, заключенные сбежали из тюрем из-за страха пострадать от подземных толчков.

Отмечается, что заключенные совершили побег из переполненных тюрем в городе Палу и регентстве Дунгала в провинции Центральный Сулавеси.

Согласно информации, в тюрьме регентства Дунгала, из которой сбежали 343 человека, во время землетрясения начался пожар. Большинство из заключенных, как указывает агентство, были осуждены за коррупцию и преступления, связанные с наркотиками.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков.

По последним данным, в результате стихии погибли более 1,2 тысяч человек, сотни получили тяжелые ранения. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тысяч местных жителей, были разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров.