В Индонезии объявили максимальный уровень опасности из-за извержения вулкана

Вулкан Левотоби Лаки-лаки в провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии начал извергаться, выбросив облако пепла высотой 11 километров.

Вулкан Левотоби Лаки-лаки в провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии начал извергаться, выбросив облако пепла высотой 11 километров.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении вулканологического агентства страны.

Уровень опасности повышен до максимального.

"Посетителям и туристам нельзя приближаться к вулкану на радиус восемь километров от центра извержения вулкана Левотоби Лаки-лаки. Нужно сохранять спокойствие и следовать указаниям местного правительства", - сказано в сообщении.

Информация о сбое работы рейсов пока не предоставляется.