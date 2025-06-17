О нас

В Индонезии объявили максимальный уровень опасности из-за извержения вулкана

В Индонезии объявили максимальный уровень опасности из-за извержения вулкана Вулкан Левотоби Лаки-лаки в провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии начал извергаться, выбросив облако пепла высотой 11 километров.
Другие страны
17 июня 2025 г. 17:09
В Индонезии объявили максимальный уровень опасности из-за извержения вулкана

Вулкан Левотоби Лаки-лаки в провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии начал извергаться, выбросив облако пепла высотой 11 километров.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении вулканологического агентства страны.

Уровень опасности повышен до максимального.

"Посетителям и туристам нельзя приближаться к вулкану на радиус восемь километров от центра извержения вулкана Левотоби Лаки-лаки. Нужно сохранять спокойствие и следовать указаниям местного правительства", - сказано в сообщении.

Информация о сбое работы рейсов пока не предоставляется.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
12 июня 2025 г. 11:03
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
13 июня 2025 г. 08:50
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
14 июня 2025 г. 03:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi