В Индонезии не менее шести школьников погибли из-за ливневого паводка

По меньшей мере шесть школьников погибли, еще десятки пропали без вести в Индонезии после того, как ливневым паводком смыло более 250 школьников.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям страны.

Несмотря на погодные условия, около 257 учащихся средней школы отправились в поход на берег реки Сембор (Sembor) в регионе Джокьякарта. Когда школьники находились вдоль реки, произошло неожиданное наводнение с бурным потоком и смыло учащихся.

Совместная группа из поисково-спасательной команды и полиции (округа) Слеман продолжает поиски жертв.