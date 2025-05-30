В Индонезии не менее 13 человек погибли из-за обрушения известнякового карьера

По меньшей мере 13 человек погибли и около 10 пострадали при сходе оползня в известняковом карьере на острове Ява в Индонезии.

По меньшей мере 13 человек погибли и около 10 пострадали при сходе оползня в известняковом карьере на острове Ява в Индонезии.

Как передает Report, об этом сообщило AFP со ссылкой на главу местной организации по борьбе со стихийными бедствиями Дени Нурахья.

"Пока что удалось найти 13 тел, пять или шесть все еще погребено", - сказал он.

По его словам, проведение дальнейших поисковых операций отложено до 1 июня. Такое решение было принято в связи с риском повторного обвала.

Подобный инцидент происходил ранее на территории этого карьера в феврале этого года.