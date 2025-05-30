О нас

В Индонезии не менее 13 человек погибли из-за обрушения известнякового карьера

В Индонезии не менее 13 человек погибли из-за обрушения известнякового карьера По меньшей мере 13 человек погибли и около 10 пострадали при сходе оползня в известняковом карьере на острове Ява в Индонезии.
Другие страны
30 мая 2025 г. 17:27
В Индонезии не менее 13 человек погибли из-за обрушения известнякового карьера

По меньшей мере 13 человек погибли и около 10 пострадали при сходе оползня в известняковом карьере на острове Ява в Индонезии.

Как передает Report, об этом сообщило AFP со ссылкой на главу местной организации по борьбе со стихийными бедствиями Дени Нурахья.

"Пока что удалось найти 13 тел, пять или шесть все еще погребено", - сказал он.

По его словам, проведение дальнейших поисковых операций отложено до 1 июня. Такое решение было принято в связи с риском повторного обвала.

Подобный инцидент происходил ранее на территории этого карьера в феврале этого года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İndoneziyada uçqun nəticəsində ən azı 13 nəfər həlak olub

Самое читаемое

В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
29 мая 2025 г. 14:03
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
30 мая 2025 г. 12:38
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
Черногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
ФотоЧерногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
24 мая 2025 г. 20:38
ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран
ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран
26 мая 2025 г. 11:39
Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины
Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины
26 мая 2025 г. 16:11
Возвращающаяся в родное село жительница Кянгярли поблагодарила главу государства
Возвращающаяся в родное село жительница Кянгярли поблагодарила главу государства
27 мая 2025 г. 06:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi