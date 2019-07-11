В Индонезии нашли останки древнего человека возрастом 1,8 млн лет

В центральной части индонезийского острова Ява обнаружили окаменелые останки древнего Homo erectus (человек прямоходящий), чей возраст превышает все предыдущие археологические находки. Как сообщает Report, об этом пишет газета Jakarta Post.

Обнаруженные останки представляют собой свидетельство присутствия человека на территории древней Индонезии 1,8 миллиона лет назад. Предыдущие находки археологов были не старше 1,5 млн лет.

До этого времени останки Homo erectus подобного возраста встречались только в Африке, в континентальных странах Азии и Европы.