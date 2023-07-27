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В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи

В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи Началось извержение вулкана Мерапи, расположенного на индонезийском острове Ява. Потоки лавы растеклись почти на 2 км от кратера.
Другие страны
27 июля 2023 г. 17:44
В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи

Началось извержение вулкана Мерапи, расположенного на индонезийском острове Ява. Потоки лавы растеклись почти на 2 км от кратера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Xinhua.

По словам сотрудника научной станции, ведущей наблюдения за Мерапи, столб дыма поднимается на высоту 350 м над жерлом вулкана. Местным жителям рекомендуется не входить в семикилометровую зону безопасности, а также держаться подальше от горных рек. Потенциальную угрозу представляют потоки лавы и облака раскаленного пепла.

На территории Индонезии находятся почти 130 вулканов. Мерапи считается одним из самых активных, его высота составляет 2 910 м.

Самое сильное извержение было зарегистрировано в 1930 году, тогда погибли 1,3 тыс. человек. Во время извержения в 2010 году число жертв достигло 300.

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