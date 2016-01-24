В Индонезии началась спецоперация по поиску главного террориста страны

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Спецподразделения вооруженных сил Индонезии в воскресенье возобновили операцию на острове Сулавеси по поиску террориста "номер один" Сантосо, поддерживающего экстремистскую группировку "Исламское государство" (запрещенная в РФ организация). Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, сообщает издание Straits Times.

Основная часть операции, в которой задействованы около 1,8 тыс. военнослужащих элитных частей ВМС, сухопутных войск, проходит на северо-восточном побережье острова, в провинции Центральный Сулавеси.

Сантосо, известный также как Абу Вардах, возглавляет самую крупную и опасную в стране группировку "Моджахеды восточной Индонезии". Президент страны Джоко Видодо ранее объявил Сантосо "террористом номер один" и заявил, что его поимка является одной из приоритетных целей антитеррористической борьбы. Полиция Индонезии считает, что Сантосо является организатором многих нападений и терактов, целью которых являлись сотрудники правоохранительных органов.

По данным региональных экспертов, он сумел установить тесные связи с другими террористическими организациями, действующими на островах Сулавеси, Суматра, Ява. Кроме того, он одним из первых публично присягнул на верность главарю ИГ Абу Бакру аль-Багдади.