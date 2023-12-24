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В Индонезии на никелевом заводе произошел взрыв, погибли 13 человек

В Индонезии на никелевом заводе произошел взрыв, погибли 13 человек На никелевом заводе PT Indonesia Tsingshan, расположенном на индонезийском острове Сулавеси, при ремонте печи произошел пожар, который привел к взрыву кислородных баллонов.
Другие страны
24 декабря 2023 г. 14:15
В Индонезии на никелевом заводе произошел взрыв, погибли 13 человек

На никелевом заводе PT Indonesia Tsingshan, расположенном на индонезийском острове Сулавеси, при ремонте печи произошел пожар, который привел к взрыву кислородных баллонов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в результате взрыва погибли 13 человек, 38 получили ранения.

Среди погибших — восемь граждан Индонезии, пять граждан Китая. Среди пострадавших - 15 индонезийцев и 10 иностранных граждан, информации о гражданстве остальных раненых не приводится. Все они были доставлены в местную больницу. Состояние пострадавших оценивается как среднее и тяжелое.

Завод PT Indonesia Tsingshan принадлежит китайской группе Tsingshan Holding Group - это крупнейший в мире производитель нержавеющей стали и никеля.

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Версия на азербайджанском языке İndoneziyada zavodda partlayış nəticəsində azı 13 nəfər ölüb, 38 nəfər yaralanıb

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