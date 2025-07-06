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В Индонезии из-за оползней погибли три человека, восемь пострадали

В Индонезии из-за оползней погибли три человека, восемь пострадали В индонезийской провинции Западная Ява из-за оползней три человека погибли, один пропал без вести и восемь получили ранения.
Другие страны
6 июля 2025 г. 17:49
В Индонезии из-за оползней погибли три человека, восемь пострадали

В индонезийской провинции Западная Ява из-за оползней три человека погибли, один пропал без вести и восемь получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщил представитель провинциального Агентства по управлению и борьбе с последствиями стихийных бедствий Хади Рахмат Харджасасмита.

По его данным, вызванные сильными осадками оползни обрушились на несколько районов в регентстве Богор около 18:00 по местному времени в субботу, повредив примерно восемь домов.

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в больницу для лечения. Поиски пропавшего без вести продолжаются.

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