​В Индонезии из-за наводнений погибли не менее 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли и восемь пропали без вести в Индонезии из-за наводнений и оползней, вызванных проливными дождями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета The Straits Times.

По ее данным, около 12 тыс. человек были эвакуированы из наиболее пострадавших зон стихийного бедствия в провинции Бенкулу. Значительный ущерб получила инфраструктура в этой области: повреждены здания, мосты и дороги.

Отмечается, что уровень воды постепенно идет на спад, однако в случае возобновления сильных осадков возможны новые оползни и наводнения.