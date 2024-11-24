В Индонезии из-за наводнений погибли не менее 13 человек

В результате оползней и наводнений в двух округах провинции Северная Суматра в Индонезии погибли не менее 13 человек, еще 18 пострадали.
Как передает
Согласно информации, в округе Дели Серданг селевые потоки смыли четыре дома и здание храма, в результате чего шесть человек погибли, а девять получили ранения. В округе Каро погибли семь человек и девять получили ранения. Пострадавших доставили в близлежащие больницы.
Индонезийское метеорологическое и геофизическое агентство выпустило предупреждения об экстремальных погодных условиях, прогнозируя в регионе превышающую нормы интенсивность осадков.
Отмечается, что власти прилагают усилия по оказанию помощи пострадавшим регионам и устранению последствий разгула стихии.