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В Индонезии из-за наводнений погибли не менее 13 человек

В Индонезии из-за наводнений погибли не менее 13 человек По меньшей мере 13 человек погибли, еще 18 получили ранения в результате оползней и наводнений, обрушившихся на два округа в провинции Северная Суматра в Индонезии.
Другие страны
24 ноября 2024 г. 19:15
В Индонезии из-за наводнений погибли не менее 13 человек

В результате оползней и наводнений в двух округах провинции Северная Суматра в Индонезии погибли не менее 13 человек, еще 18 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя провинциального агентства по управлению стихийными бедствиями и смягчению их последствий.

Согласно информации, в округе Дели Серданг селевые потоки смыли четыре дома и здание храма, в результате чего шесть человек погибли, а девять получили ранения. В округе Каро погибли семь человек и девять получили ранения. Пострадавших доставили в близлежащие больницы.

Индонезийское метеорологическое и геофизическое агентство выпустило предупреждения об экстремальных погодных условиях, прогнозируя в регионе превышающую нормы интенсивность осадков.

Отмечается, что власти прилагают усилия по оказанию помощи пострадавшим регионам и устранению последствий разгула стихии.

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