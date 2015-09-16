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    ​В Индонезии из-за лесных пожаров были закрыты более 2 тыс. школ

    Состояние здоровья десятков тысяч людей в задымленных регионах резко ухудшилось

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Власти Индонезии во вторник задействовали дополнительные 1600 военнослужащих для борьбы с лесными пожарами, охватившие также и сельскохозяйственные угодья.

    Как передает Report со ссылкой на AFP, пожары стали причиной сильнейшего задымления, из-за чего в Малайзии и Сингапуре были закрыты школы.

    Состояние здоровья десятков тысяч людей в задымленных регионах Индонезии резко ухудшилось. Также был нарушен график авиаперелетов в некоторых частях Малайзии из-за плохой видимости.

    Власти Малайзии приказали закрыть более 2000 школ, где обучаются около 1,5 млн. детей.

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