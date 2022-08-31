В Индонезии грузовик врезался в автобусную остановку, 11 человек погибли

11 человек погибли, 19 пострадали в результате ДТП в городе Бекаси провинции Западная Ява в Индонезии.
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Директор дорожной полиции Джакарты и старший комиссар Латиф Усман сообщил, что инцидент произошел на улице рядом с начальной школой.
"Грузовик врезался в автобусную остановку, где ученики начальной школы собрались после уроков, а затем въехал в столб базовой приемопередающей станции неподалеку от остановки. Столб рухнул на другой автомобиль и два мотоцикла", - сказал он.
Начальник полиции города Бекаси заявил, что в результате аварии скончались 11 человек, еще 19 пострадали.
Согласно заявлению представителя поисково-спасательного управления Джакарты, среди жертв много детей, все пострадавшие доставлены в две близлежащие больницы.