В Индонезии десятки людей пострадали в результате землетрясения

В результате землетрясения магнитудой 6,0, произошедшего в воскресенье утром на центральном индонезийском острове Сулавеси, пострадали почти 30 человек.
Другие страны
17 августа 2025 г. 13:04
В Индонезии десятки людей пострадали в результате землетрясения

В результате землетрясения магнитудой 6,0, произошедшего в воскресенье утром на центральном индонезийском острове Сулавеси, пострадали почти 30 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны (BNPB).

Согласно информации, землетрясение произошло в 5:38 по времени Западной Индонезии (02:38 по Баку). Эпицентр находился на суше на глубине 10 км, в 18 км к северо-западу от Посо.

В заявлении уточняется, что двое из 29 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Отметим, что Индонезия расположена в так называемом Тихоокеанском огненном кольце, зоне высокой сейсмической активности, где различные слои земной коры соприкасаются друг с другом, вызывая множество землетрясений.

Версия на английском языке 6.0-magnitude quake hits Indonesia's Central Sulawesi, injures 29
Версия на азербайджанском языке İndoneziyada baş verən zəlzələdə 30-a yaxın insan xəsarət alıb

