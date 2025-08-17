В Индонезии десятки людей пострадали в результате землетрясения

В результате землетрясения магнитудой 6,0, произошедшего в воскресенье утром на центральном индонезийском острове Сулавеси, пострадали почти 30 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны (BNPB).

Согласно информации, землетрясение произошло в 5:38 по времени Западной Индонезии (02:38 по Баку). Эпицентр находился на суше на глубине 10 км, в 18 км к северо-западу от Посо.

В заявлении уточняется, что двое из 29 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Отметим, что Индонезия расположена в так называемом Тихоокеанском огненном кольце, зоне высокой сейсмической активности, где различные слои земной коры соприкасаются друг с другом, вызывая множество землетрясений.